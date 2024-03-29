Şubatta beklentilerin üzerinde artmıştı: Piyasaya göre enflasyon martta ne olacak?

Piyasa katılımcıları şubatta yüzde beklentilerin üzerinde 67,07'ye çıkan enflasyonun daha yükseleceğini tahmin ediyor. Katılımcılar, martta yıllık enflasyonun yüzde 69 olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Piyasa katılımcılarının beklentisi martta yıllık enflasyonda yükselişin devam etmesi yönünde.

Bloomberg HT tarafından gerçekleşen enflasyon anketinde mart ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 69 oldu. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 67,07 olurken, aylık enflasyon da yüzde 4,53 olarak kaydedilmişti.

Ankette mart ayı enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,7; en yüksek beklenti yüzde 4,4 oldu. Yıllık enflasyon tarafında ise en yüksek tahmin yüzde 70,5; en düşük ise yüzde 67,7 seviyesinde belirlendi.

Bu anket döneminde 2024 yılsonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 44 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 42,6 seviyesindeydi.

Ayrıca 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini de bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 75 oldu; önceki anket dönemindeki zirve tahmini yüzde 73,2 olarak belirlenmişti.