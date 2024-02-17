Suç çalışana yıkıldı

Madende yaşanan faciada şirket veya iktidar sorumluluk almazken tüm yük birkaç işçinin üzerine bırakıldı. Tarikatçılar bölgede fink atarken Mısır’dan dönen Erdoğan bölgeye gitmek yerine seçim çalışmaları yapıyor.

Haber Merkezi

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait bölgede yaşanan facianın üstünden 4 gün geçti. Bölgede çalışmalar devam etse de göçük altında kalan işçilerden henüz haber alınamadı. Gözaltına alınan şirket çalışanları adliyeye sevk edilirken kapasite artırımına onay veren dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul’da seçim turunda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şirket yetkililerinin ancak 4’üncü gün bölgeye geldiklerini söyledi. Şirketin ortaklarından Çalık Holding ise hiçbir sorumluluğu olmadığını iddia etti. Halk sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkileyecek faciaya rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bölgeye hiç uğramadı. Yine facianın yaşandığı gün Mısır’da olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim çalışmalarına devam etti ama bölgeye hiç uğramadı. Tüm sorumluluk şirketin çalışanlarına bırakıldı. Kanadalı şirketten sadece bir kişi gözaltına alındı. Bunun dışından iktidardan da şirketten de sorumluluk alan kimse olmadı.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

İşçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, bazı noktalarda metal yoğunluğuna rastlanıldı. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. İşçilerimizin 3’ünün bir lokasyonda, 6’sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik" dedi. Önceki günkü açıklamasında şirket yetkililerinin bölgede olmadığını söyleyen Bakan Bayraktar dün ise birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Şirketin üst düzey yöneticilerin hepsinin sahada olduğunu söyleyen Bayraktar "Şirket bizim de belirlediğimiz esaslar çerçevesinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER TEPKİLİ

Gözaltına alınan 8 kişi ise adliyeye sevk edildi. Madenden emekli olan işçiler İliç adliye binası önünde arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan emekli işçi Muzaffer Güzer, şunları kaydetti: “Bu insanlara vaat verilerek bir maden sahası çalışması yapıldı ve 2000’li yıllarda açıldı. Daha sonra 2010 yılında başlatıldı. Çöpler köyünde başlayan maden ayrıştırma ve sahası ile ilgili fabrika yapıldı. Fakat süreçte ihmalin olduğunu hep gördük.”

SUÇ DUYURUSU

Faciada sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Murat Kurum hakkında yargıya başvuruldu. İstanbul Barosu Kurum ve Anagold Madencilik ile ÇED olumlu raporu yazan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra önceki gün serbest kalan yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu’nun köyüne girmesi yasaklandı.

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4 MADDEDE BURAYA NASIL GELİNDİ?

• Sermayenin bitmeyen kâr hırsı

Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan felaketin en temel sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsı. Kazandıklarıyla hiç doymak bilmeyen sermaye her zaman daha fazlasını istedi. Bu da işçiyi ve doğayı koruyacak önlemlerin alınması yerine daha fazla kazanmanın yollarının aranmasına neden oldu. Bu durum da böyle kazaların yaşanmasına yol açtı. Soma’da da, İliç’te de yaşanan faciaların en temel sebebi tarihe böyle geçti.

• Doğanın talanına göz yumulması

AKP başta maden ve enerji projeleri olmak üzere doğanın talan edilmesinin ve yağmalanmasına göz yumdu. Sermayenin kâr hırsı için gözünü diktiği neresi varsa buralar peşkeş çekildi. Rant uğruna ağaçlar, dereler, ormanlık alanlar kurban edildi. Bu konuda yaşam savunucularının ve uzmanların uyarıları dikkate alınmadı. Sonuç olarak İliç de bunların arasına katılanlardan sadece biri.

• İktidarın sermayeye sağladığı kolaylık

AKP iktidara geldiği günden beri hep sermayeye hizmet etti. Bu olay da bunun en net örneği oldu. Örneğin 2015 yılında Anagold Madencilik facianın yaşandığı bölgeye yaptığı yatırım için teşvik aldı. Ayrıca şirketin 7,2 milyar dolarlık vergi borcu da silindi. Elbette Anagold Madencilik bu konuda tek değil. Şirketin ortaklarından Çalık Holding’in iktidarla çok yakın ilişkileri var. Hatta eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir dönem holdingin CEO’luğunu yaptı.

• Olan emekçiye oluyor

Facianın ardından görüldü ki bu tip olaylarda en çok zarar emekçiye oluyor. 9 işçinin göçük altında kaldığı ‘kaza’ hiçe sayılan işçi hayatlarının en net örneklerinden biri oldu. Bu şekilde yaşanan facialarda her zaman görmezden gelinen işçiler oldu. ‘Hayatın kader planı’, ‘Fıtratında var’ ifadeleriyle işçi ölümleri normalleştirildi. İSİG Meclisi’nin raporuna göre AKP’li yıllarda madenlerde 2 bine yakın işçi hayatını kaybetti.