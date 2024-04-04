Suç duyurusu yapıldı: AKP'den Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde 'delil karartma' iddiası

AKP, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde 'delillerin karartıldığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

AKP Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakların, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği ve içerikleriyle oynandığına ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanlarla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Erdoğan, yazılı açıklamasında, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimi adayları Mehmet Öntürk'ün kazandığını, mazbata için İl Seçim Kuruluna başvurduklarını belirtti.

Suç duyurusunda da bulundukları bilgisini veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden, daha sonra yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakların, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği, içerikleriyle oynandığına ilişkin tarafımıza ulaşan bilgi, belge, fotoğraf gibi dokümanlarla suç duyurumuzu bugün Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına yapıyoruz. Genel başkanları ve adayları başta olmak üzere kaybettikleri seçimi hazmedemeyenlerin, kamuoyunu ve adli makamları yalan yanlış basın açıklamaları ve itirazlarla oyalayıp, asıl amaçlarının belediyede yıllardır süren hırsızlıkların, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üzerini örtmek için zaman kazanmak olduğu ortaya çıkmıştır. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Tek bir kuruş hırsızlığa ve yolsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Belediyede kurulu görgüsüz ve hunhar aile, kardeş, eş saltanatını bitireceğiz."