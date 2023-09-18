Suç işlemeye devam ediyorsunuz

Haber Merkezi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde “Kıyılar halkındır” diyen Fethiye Kıyılar Halkındır İnisiyatifi önceki gün denize ücretsiz erişim hakkı için eylem yaptı. Ülkenin birçok yerinde özel işletmeler tarafından kıyıların işgal edilmesi ve halka kapatılması üzerine yurttaşların mücadelesi ise sürüyor. Fethiye Kıyılar Halkındır İnisiyatifi’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halka ait olan alanların işgaline son verilmelidir. Bu alanlar yalnızca parası olanların, şezlong ve şemsiye kullanımı adı altında, yüksek meblağlar ödeyerek faydalandığı yerler haline getirilmiştir. Kıyılarımız kapalı kapılar ardında, imar plan düzenlemeleri ile sermayeye peşkeş çekilmiş, özel mülkiyete tahsis edilerek gerçek sahibi olan halkın elinden alınmıştır.

Kıyıları işgal edenler kadar, bu işgale göz yumanlar da suçludur ve suç işlemeye devam etmektedir. Yurttaşların, kıyıları ücretsiz kullanımı sağlanmalı ve bu konudaki tüm engellemeler kaldırılmalıdır. Kıyılar işgalcilerin değil halkındır.”