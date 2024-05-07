Suç makinasını okula güvenlik yapmışlar

Tam 12 ayrı suç kaydı olmasına rağmen Avcılar’daki bir lisede özel güvenlik olarak çalıştırılan Hakan Kabak’a “çocuğa karşı cinsel taciz” davası açıldı. 5 çocuğun istismara maruz bırakıldığı, bir çocuğun kelepçelendiği belirtildi.

İsmail ARI

İstanbul’daki bir lisede göz göre göre skandallar zincirine imza atıldı. Hakan Kabak 12 ayrı suçtan suç kaydı olmasına rağmen Avcılar’daki bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak işe alındı. Ardından da 15 yaşındaki beş kız çocuğuna karşı cinsel istismar suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay 2022 yılında yaşandı. O dönem 9’uncu sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki beş kız çocuğu, okul yönetimine verdiği dilekçe ile Güvenlik Görevlisi Hakan Kabak’ın cinsel istismarına maruz bırakıldıklarını belirtti. Bir kız çocuğu ise istismarın yanında bir de Kabak’ın kendisini okul bahçesinde banka kelepçelediğini ve okuldan ayrılmasına engel olduğunu anlattı.

MESAJLAR ATTI

Kabak’ın çocuklara yönelik, “Fiziğin çok güzel, yarın tayt giy. Hoşuma gittin…” şeklinde mesajlar da attığı ve hatta bir çocuğun fotoğrafını cep telefonuna ekran fotoğrafı yaptığı belirlendi. Kabak’ın cep telefonunda yapılan incelemede de çocuklara ait fotoğraflar bulundu.

14 Şubat 2022’de bir gün gözaltında tutulan Hakan Kabak, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Kabak ifadesinde, kendisine iftira atıldığını, okul polisinin de hep güvenlik kulübesinde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme, kısa süre sonra da Kabak hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Ardından Kabak hakkında her çocuk için ayrı ayrı “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan ve banka kelepçelediği çocuk için de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan kamu davası açıldı. Davanın duruşması ise olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra yapıldı. 28 Mart 2024’teki ilk duruşmanın ardından ikinci duruşmanın da yarın yapılacağı öğrenildi. Ayrıca Kabak’ın mahkemeye sunulan adli sicil kaydında ise 12 ayrı suç kaydı olduğu bildirildi. Buna rağmen okulda nasıl özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ise bilinmiyor.

30-40 ÇOCUK KIZ ÇOCUĞU…

“Okulda 30-40 kız çocuğumuz da sanığın istismar fiilinden mustarip ancak ailelerinden çekindikleri için maalesef konuşamıyorlar” diyen mağdurlardan birinin avukatı Merve Poyraz Özcan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Olay tarihi olan 2022’de mağdur çocuklarımız 9’uncu sınıf öğrencisiydi, şu an bu çocuklar 11’inci sınıfta. Sanık hâkim karşısına ilk kez yarın çıkacak. Durum böyle iken hangi adaletten bahsedebiliriz?” diye sordu.

“Burada aslında ailelere çok önemli bir görev düşüyor” diyen Özcan, sözlerini şöyle tamamladı: “Lütfen çocuklarımıza destekleyici olalım, dinleyelim. Bugün ailelerinden çekinip konuşmayan istismar mağduru bir sürü çocuğumuz var. Öte yandan sanık halen tutuklu değil. Okul çevresine gelip hala kız çocuklarına gözdağı vermeye devam ettiğine ilişkin mağdur çocukların iddiası mevcut. Etkin bir yargılama sonucunda sanığın üst sınırdan cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz.”