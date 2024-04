'Suç makinesi' erkek evli olduğu kadını öldürdü

İstanbul Çatalca’da evli olduğu Asya Can’ı silahla vurarak öldüren Bahattin Can isimli erkeğin reşit olmayan biriyle cinsel ilişki ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 25 adet kaydının olduğu ortaya çıktı.

Dün 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi’nde Asya Can (24), evli olduğu Bahattin Can (26) isimli erkek tarafından öldürüldü. Kadını öldürdüğü silahla kendine de ateş eden Bahattin Can ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi ise sürüyor.

Bahattin Can isimli erkeğin uyuşturucu ticaretinden 1, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçundan 1, kasten yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 9, uyuşturucu kullanmak suçundan 2 ve reşit olmayan birini istismardan da 1 olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

KURUMDA OLMASI GEREKEN ÇOCUK EVDEYMİŞ

Öte yandan 2 çocukları olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu’nda kaldığı ancak olay yaşandığı sırada evde olduğu öğrenildi.

Bahattin Can’ın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Ölümlü dünyada ölümsüz gibi sağa sola zıplamayın, ayağınız kayar düşersiniz. Kanayan sadece diziniz olmaz.", "Neden düşmanıma güçlü görüneyim ki, gelsin parçalayayım" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.