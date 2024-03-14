Suça sürükleyip mağdur ettiler: Çocuklar tehlikede

Jandarma verilerine göre suç içeren hemen hemen her olayda artış yaşandı. En dikkat çekici veri ise çocuklara ilişkin oldu. Suç mağduru çocuk sayısı 62 bin 627’ye, suça sürüklenen çocuk sayısı ise 33 bin 475’e yükseldi.

Mustafa KÖMÜŞ

Jandarma Genel Komutanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Rapor ülkenin her yerinin tam bir suç cennetine dönüştüğünü doğruladı. Çok sınırlı bir noktayı kontrol etmesine rağmen jandarma bölgelerinde istismardan uyuşturucuya, silahla yaralamadan kadına yönelik şiddete her konuda geçen yıl yüksek sayıda olay yaşandı.

Rapora göre ülke nüfusunun sadece yüzde 21’ini sorumluluk alanında bulunduran jandarma bölgelerinde, geçen yıl meydana gelen asayiş olayı sayısı 582 bin 574 oldu. Bu olaylar içinde zirveyi kişilere karşı işlenen suçlar ve takibi gereken olaylar oluşturdu. Suç sayısı ise 289 bin 576 oldu. Tam 11 bin 308 suç ise faili meçhul olarak kaldı.

İSTİSMAR ARTIYOR

Rapora göre en çarpıcı artış ise suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklardan oluştu. 2022’de 25 bin 994 çocuk suça sürüklenmiş, 55 bin 439 çocuk ise suç mağduru olmuştu. Geçen yıl ise tam 33 bin 475 çocuk suça sürüklenirken 62 bin 627 çocuk ise suçtan mağdur oldu.

Yine çocukları ilgilendiren istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçları da çok sayıda dosyaya konu oldu. Rapora göre bin 755 defa cinsel istismar ve bin 766 defa da reşit olmayanla cinsel ilişki suçu gerçekleşti.

Kişilere karşı işlenen suçlar ise “bireysel silahlanma artıyor” tezini doğruladı. Geçen yıl jandarma bölgesinde tam 47 bin 24 kasten yaralanma olayı yaşandı. Taksirle yaralama sayısı ise 8 bin 71 oldu. Silahla ateş etme olayı sayısı ise bin 794 oldu.

Diğer bir dikkat çeken detay ise iş kazası sayısında yaşandı. 2022’de 73 bin 786 iş kazası yaşanırken bu sayı geçen yıl 84 bin 256’ya yükseldi.

Kadına yönelik şiddetteki artış da jandarma verilerinde kendine yer buldu. Buna göre geçen yıl tam 40 bin 428 kadına şiddet olayı yaşandı. Bu olaylardan 45 bin 735 kadın mağdur oldu. Ancak “koruyucu ve önleyici tedbir kararı” sayısı sadece 23 bin 830 olarak gerçekleşti. Yine en çok kadınların “başına gelen” yüksekten düşme sayısı ise tam 6 bin 521 oldu.

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UYUŞTURUCU ZİRVEDE

Raporda yine kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleriyle ilgili veriler de yer aldı. Geçen yıl 30 bin 562 olayda 38 bin 315 uyuşturucu madde kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Yakalanan uyuşturucular ise şöyle oldu:

• Eroin 577 kilo

• Afyon 42 kilo

• Morfin 105 kilo

• Esrar 55 bin 871 kilo

• Skunk 1.187 kilo

• Sentetik Ecza 14 milyon 101 508 adet

• Captagon 372 bin 114 adet

• Ecstasy 130 bin 286 adet

• Metamfetamin 1.491 kilo

• Bonzai 164 kilo

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TRAFİK KAZASINA ÖNLEM YOK!

Raporda son günlerde yeniden gündeme gelen trafik kazalarına ilişkin de çarpıcı veriler yer aldı. Geçen yılın başında “jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazalarında azalma oranı, jandarma bölgesindeki yaralanmalı trafik kazalarında azalma oranı” diye iki hedef belirlenmişti. İki hedefte azalma hedeflenmesine rağmen rapora göre ölümlü kazalarda yüzde 19, yaralanmalı kazalarda yüzde 18 artış yaşandı. Rapora göre trafik kazaları sonucu 37 bin 828 kişi yaralandı, bin 838 kişi ise hayatını kaybetti. ‘Tek taraflı olarak meydana gelen ölümlü veya yaralamalı trafik kazası’ sayısı ise 16 bin 167 oldu.