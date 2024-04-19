Succession'ın yıldızından Joaquin Phoenix'e 'Napolyon' eleştirisi: "Korkunç bir performans"

İngiliz oyuncu Brian Cox, ABD'li aktör Joaquin Phoenix'in Napolyon filmindeki oyunculuğunu, "Gerçekten korkunç bir performans. Ben çok daha iyi oynardım" sözleriyle eleştirdi.

Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu Brian Cox, 'Napolyon' filmindeki performansı nedeniyle Joaquin Phoenix'i ve kendisinin de rol aldığı Braveheart'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Son olarak 'Succession' dizisindeki rolüyle tanınan Cox, Londra'da düzenlenen HistFest'te konuşmacı olarak yer aldı.

The Standard'ın sorularını yanıtlayan Cox, Napolyon'u canlandıran Joaquin Phoenix'in performansını şu sözlerle eleştirdi:

"Korkunç. Joaquin Phoenix'ten gerçekten korkunç bir performans. Dehşet verici. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Bence tamamen O'nun hatası ve Ridley Scott'ın kendisine yardım ettiğini düşünmüyorum. Ben Joaquin Phoenix'ten çok daha iyi oynardım."

Cox, eleştirilerine kendisinin de rol aldığı 1995 yapımı 'Braveheart' (Cesur Yürek) filmiyle devam etti. Filmde William Wallace'ın amcası Argyle Wallace rolünü canlandıran Cox, film için 'tam bir saçmalık' dedi.

Başrolü üstlenen Mel Gibson'un harika oynadığını ancak filmde bir sürü yalan olduğunu belirten Cox, "Fransız prensesini asla hamile bırakmadı. Bu film tam bir saçmalık" dedi.