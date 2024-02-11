Suçlanan savcı kendini savundu: "Baskıyla FETÖ dosyalarını elimden alıp kapattılar"

HSK Kararı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevinden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı'na getirilen Gökalp Kökçü, kendisi hakkındaki soruşturma kapsamında yaptığı savunmada baskı neticesinde 'FETÖ' soruşturması dosyasının 'yetkisizlik' ile Ankara’ya gönderildiğini öne sürdü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 21 Aralık’ta yayımladığı kararnameyle 506 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Dilan Polat ve şike soruşturmalarını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı’nda görevlendirdi.

“Sürgün” olarak nitelendirilen görev değişikliği sonrası Kökçü hakkında HSK’nın yürüttüğü soruşturmalar ve çeşitli iddialar gündeme geldi.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Kökçü, iddiaların ardından emeklilik dilekçesini verdi. Hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Kökçü, Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nı yöneten Ayşe Arslan Çınar hakkında FETÖ soruşturması yürüttüğünü, o dönem Başsavcı Vekili olan M. Y.’ın, Başsavcı Ş. Y.’ın talimatı ve isteği olduğunu söyleyerek Çınar dosyasının kapatılması kararının verilmesinin kendisine iletildiğini öne sürdü.

Kökçü, Çınar hakkında MASAK raporu ile yapılmış çok sayıda aleyhe tespit bulunduğunu, bu sebeple dosyayı kapatmayacağını Başsavcı Vekiline ilettiğini anlattı. Kökçü devamında, başsavcı vekilinin tekrar kendisiyle görüştüğünü, Ankara’da da Ayşe Çınar hakkında bir başka 'FETÖ' soruşturması olduğunu söyleyerek dosyanın 'yetkisizlik' ile Ankara’ya gönderildiğini ifade etti.

Kökçü, Ankara’daki söz konusu FETÖ soruşturmasının aynı isimle başka bir Ayşe Çınar hakkında olduğunu, bu dosyada çok önceden kovuşturmaya yer yok kararı verildiğini, elinden alınan Çınar dosyasının da bu sebeple Ankara tarafından kapatıldığını anlattı.

ESKİ BAŞSAVCI VE VEKİLLERİNİ ÖVDÜ; MEVCUTLARI SUÇLADI

Kökçü, savunmasında Çağlayan Adliyesi’nde görev yaptığı süre boyunca hatırı sayılı kişiler hakkındaki FETÖ soruşturmalarının Başsavcı Ş. Y. ve Başsavcı Vekili M. Y.’nın baskıları sonucunda ya kapatıldığını ya da elinden alındığını ileri sürdü.

Kökçü, savunmasının sonlarında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şimdiki AYM Üyesi İrfan Fidan, Yargıtay Üyesi Hasan Yılmaz, HSK’ya gönderdiği “rüşvet” dilekçesiyle gündeme gelen ve Yargıtay Üyesi yapılan İsmail Uçar ile uyumlu çalıştığını anlattı.

Kökçü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ş. Y. ve Başsavcı Vekili M. Y.’nin göreve gelmesinin ardından ise usulsüzlüklerin başladığı iddialarını şöyle dile getirdi:

“Ş. Y. ve M. Y. gibi usul ve yasaya aykırı yerine getiren açısından suç olacak taleplerini bu kadar rahat dile getiren ve bir şekilde sonuç alan kişiler ile çalışmadığım, çalışmadığın için yıllar sonra Terör Soruşturmaları Bürosundan peşimden gelen bir disiplin soruşturması ile ayrılmak zorunda kaldım.”