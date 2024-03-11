Sudan’da ateşkes kararı çifte standardı gösterdi

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 11 aydır çatışmalara sahne olan Sudan’da ramazan boyunca ateşkese ilişkin karar tasarısı kabul edildi. Tasarı, 15 üyeli BMGK’de 14 “evet” ve 1 “çekimser” oyla kabul edildi. Çekimser oy kullanan Rusya’nın Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva “Batılı ülkelerin gerçek niyetlerini iyi biliyoruz” dedi.

“Aynı ülkelerin Gazze’de ateşkesi engellediğini kaydeden” Evstigneeva, 30 binden fazla kişinin öldüğü Gazze’de ateşkes talep etmemenin “çifte standardı açık bir şekilde ortaya koyduğunu” söyledi. Karar tasarısını Sudan halkının hayatıyla ilgili olduğu için veto etmediklerini ifade eden Evstigneeva, “Sudan halkının kendisinin çatışmayı sonlandırması gerektiğini” kaydetti. Sudan’daki çatışmanın taraflarından RSF’den yapılan açıklamada ise BMGK kararı memnuniyetle karşılanarak “insanı yardımın ulaşımını sağlayarak Sudan halkının acılarını azaltacağı ve kalıcı ateşkese yönelik yolu açabileceği” belirtildi.