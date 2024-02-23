Şükrü Ciravoğlu'nun çekilmesinin perde arkası: Sağlık sorununu yalanladı

Ön seçimle CHP Edirne Belediye Başkan adayı olan ve dün 'sağlık sorunları' nedeniyle adaylıktan çekilen Ciravoğlu, "Sağlıkla ilgili bir tetkik için hastaneye yatmak dışında ne şimdi ne de ileri dönük hiçbir sorunum yok. Genel Başkan ısrarla çekilmemi istedi. Ben de onurumu korudum" diye konuştu.

Ön seçimle CHP Edirne Belediye Başkan adayı olan ve sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği belirtilen Şükrü Ciravoğlu, açıklama yaptı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ısrarı nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirten Ciravoğlu, "Sağlıkla ilgili bir tetkik için hastaneye yatmak dışında ne şimdi ne de ileri dönük hiçbir sorunum yok. Genel Başkan ısrarla çekilmemi istedi. Ben de onurumu korudum" ifadelerini kullandı.

CHP’nin ön seçimle belirlenen Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun geçen hafta kalp krizi geçirdiği ve ardından 'sağlık sorunları' gerekçesiyle adaylıktan çekildiği açıklandı.

Ciravoğlu'nun çekilme kararını, noter onaylı şekilde İl Seçim kuruluna CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman iletti. Şükrü Ciravoğlu'nun yerine, ön seçimde ikinci sırada yer alan Filiz Gencan Akın geçti. Resmi evrakları ile birlikte başvurusunu yapan Akın, resmen CHP Edirne Belediye Başkan Adayı oldu.

"SAĞLIKLA İLGİLİ HİÇBİR SORUNUM YOK"

Ancak Ciravoğlu 'sağlık sorunu' gerekçesini yalanladı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ısrarı nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ciravoğlu, "Sağlıkla ilgili bir tetkik için hastaneye yatmak dışında ne şimdi ne de ileri dönük hiçbir sorunum yok. Genel Başkan ısrarla çekilmemi istedi. Ben de onurumu korudum" diye konuştu.

İL BAŞKANI: NOTER ARACILIĞIYLA KABUL ETTİK

Öte yandan gelişmeleri değerlendiren CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman da Şükrü Ciravoğlu’nun rahatsızlandığını belirterek, noter aracılığıyla istifasını kabul ettiklerini ve ardından ön seçimden ikinci çıkan Filiz Gencan Akın’ın evraklarının teslim edildiğini söyledi. Kahraman konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün de Şükrü Bey, Genel Başkanımız ile telefonda 2 kez görüşmüş. Süreçte sıkıntı olma ihtimaline karşılık biz burada partinin bayrağını kesinlikle yere indirmeyeceğiz, orada kalması için de mücadele edeceğiz. Şükrü Bey, Genel Başkanımız ile istişaresinden sonra adaylığını geri çekti. Noter aracılığıyla istifasını bugün burada bildirdik. Şimdi de hiç durmadan yarın itibariyle Filiz Hanım ile birlikte sahaya çıkıp çalışacağız. Filiz Hanım da bu süreçte ciddi anlamda çalışarak ön seçimde 2’nci çıkmıştı. Yarın itibariyle hiç vakit kaybetmeden Filiz Hanım ile birlikte Edirne’nin dört tarafında her yerde çalışarak bu bayrağın inmemesini örgüt olarak sağlayacağız.”