Şükrü Genç, Fatih Altaylı’ya konuk oldu: Bu adayı kim dayattı, ilk defa söylüyorum…

Gazeteci Fatih Altaylı, "Yüzüne bakmam, elini sıkmam" sözleriyle eleştirdiği Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç’i kanalında konuk etti. Genç burada yaptığı açıklamada CHP'de aday gösterilmemesinin gerekçesi olarak Gökan Zeybek'e işaret etti.

Gazeteci Fatih Altaylı, daha önce "yüzüne bakmam, elini sıkmam" ifadelerini sarf etttiği Sarıyer'in bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'i kanalında konuk etti.

Programda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisi yerine Oktay Aksu'nun adayı gösterilmesine ilişkin de konuşan mevcut Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinin kendisini aday göstermeme gerekçesinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek olduğunu öne sürdü.

Genç'i konuk eden Fatih Altaylı ise programın açılışında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilginç bir konuğumuz var. Sarıyer'in CHP'li bir belediye başkanı var ve 3 dönemdir Sarıyer'de belediye başkanlığı yaptı. Oldukça da başarılıydı. Halk tarafından oldukça seviliyordu. Herkesin ağabey dediği çok değerli bir isimdi. Ancak bu seçimlerde aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyince son derce kızdı ve bağımsız aday oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde bir program sırasında kendisini ağır bir biçimde eleştirdim. O da beni aradı dedi ki, 'Bir dakika haklı olabilirsiniz, haksız da olabilirsiniz. Bir de beni dinlemeniz lazım.' Ben de dedim ki, 'Başkan neyi dinleyeceğim yaptığın ortada.' Meşhur hikayedir... Tavuklarla kümesten çıkarken yakalanmış bir adam. Mahkemeye götürmüşler. Demiş ki 'Avukat isterim'. Hakim demiş ki 'Avukatı ne yapacaksın. her şey ortada.' O da demiş ki 'Avukatın ne diyeceğini ben de merak ediyorum.' Ben de Şükrü Bey'in ne diyeceğini merak ediyorum."

GÖKAN ZEYBEK'İN ADINI VERDİ

Partisinin kendisini aday göstermemesine dair de konışan Şükrü Genç, "Kazanırsanız CHP'ye geçer misiniz?" sorusuna "Tabii ama bunu ne yapacağız? Bunu vatandaşla konuşacağız. Bu adayı kim dayattı Ekrem Başkan'a? Kim dayattı Özgür Özel'e? İlk defa sizin programınızda söyleyeceğim Gökan Zeybek... Aşılamayan da oydu ve bunun gerekçesini bilmek istiyorum" yanıtını verdi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Altaylı, dördüncü kez aday gösterilmeyince Sarıyer'den bağımsız belediye başkan adayı olan Şükrü Genç ile ilgili bir yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu partinin içerisinde birtakım garip adamlar kümelenmiş. Bunların bazıları belediye başkanlığı, bazıları milletvekili gibi görevler yapmışlar ama... Düşünsene İstanbul'da Şükrü Genç. Ya bu adam Sarıyer'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Herkesin de saygı duyduğu bi adam. Dördüncü dönem de diyorlar ki 'Beyefendi siz bu dönem yapmayın.' Yaptırılmadığın anda "Kahrolsun CHP' diyip CHP'nin karşısına geçip bağımsız aday oluyor. Böyle adamların olduğu bir partiye kim niye gidip oy versin? Şükrü Genç, bilmem ne İlgezdi... Seçmen diyor ki 'Ülke elden gidiyor' herif diyor ki 'Koltuk elden gidiyor.' O Şükrü Genci ben bir yer görsem yüzüne bakmam, elini sıkmam veya Battal İlgezdi... Özgür Özel bunlarla uğraşıyor düşünsene. Böyle böyle adamlar... Bunların derdi kıçlarının altındaki koltuk."