Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı

CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak seçime katılacağını duyurdu.

CHP'de aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı.

Burada yaptığı açıklamada Şükrü Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Genç, "Sayın Genel Başkanım dedi ki, 'Biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide size önemli görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık, Ekrem Başkan da sizi çok seviyor ama bunu aşamadık" ifadelerini kullandı.

"Şunu ısrarla soruyorum; aşılamayan nedir?" diye soran Genç, şunları söyledi: "Bu parti bu kadar hizmetin olmuşsa ve de bu kadar insan olmadık yerlerde sizleri iktidar yapmışsa ve böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın bir anlamı var mı?"

Genç, yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını duyurdu.

"Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz" diyen Genç, "Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" ifadelerini kullandı.