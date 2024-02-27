Süleyman Hurma, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma görüştü.

Görüşmede Hurma'nın beraberindeki heyet de yer aldı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hurma ve heyet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.

Parti genel merkezindeki ziyarette Bahçeli'ye, onursal üyelik beratı takdim edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÜYE OLMUŞTU

Bahçeli, geçtiğimiz yıl tribünlerde "Hükumet istifa" tezahuratları sebebiyle Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış, ancak aidat yatırmadığı gerekçesiyle üyeliğinin düştüğü ortaya çıkmıştı.

Bahçeli, daha sonra Karagümrük Kulübü'ne üye olduğunu açıklamıştı.