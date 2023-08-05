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Süleyman Özışık yaşamını yitirdi

Hadi Özışık'ın kardeşi, internethaber kurucusu Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Süleyman Özışık uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Güncel
  • 05.08.2023 00:58
  • Giriş: 05.08.2023 00:58
  • Güncelleme: 05.08.2023 01:03
Kaynak: Haber Merkezi
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Süleyman Özışık yaşamını yitirdi

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Süleyman Özışık bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

 Twitter hesabından açıklama yapan Hadi Özışık, "Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun Kardesim Suleyman Özışık’ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

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