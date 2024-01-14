Süleyman Soylu, mahkemede 'yan çizmişti': CHP’li Çelik’ten yerel seçim uyarısı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB hakkında ortaya attığı iddiaları mahkemede, 'siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde' anlatmasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Soylu’nun mahkemede 'yan çizdiğini' anlatan Çelik, “2024 Yerel Seçimlerinde yine iftiralara, montaj videolara, sahte broşürlere karşı yarışacağız” dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ‘terör iltisaklı’ olduğu iddia edilen ve soruşturmaya konu olan davada, elinde bir belge olmadığını, “söylemlerinin siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde olduğu"nu beyan etmesine bir tepki daha geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Soylu’nun önce yalan söylediğini, şimdiyse ‘yan çizdiğini’ belirtti.

Yerel seçimlerde benzer durumlarla karşılaşılabileceği uyarısı yapan Çelik, X hesabından şunları yazdı: “Utanmadan sıkılmadan yalan söyledi, şimdi yan çiziyor. Dönemin (h)iç işleri bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 550 kişinin, çeşitli ‘terör’ örgütleri ile ilişkili olduğunu öne sürmüştü. İBB çalışanı bu iftiraya karşı ‘3 kuruşluk’ tazminat davası açmıştı. Bakın iftiradan, kumpastan medet umanlar açılan davaya ilişkin savunmasında ne demişler; ‘siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında söyledim’ İftira siyaset mi? Alenen yalan söylemek, insanları töhmet altında bırakmak düşünce özgürlüğü mü? 2024 Yerel Seçimlerinde yine iftiralara, montaj videolara, sahte broşürlere karşı yarışacağız! Ancak halkımız bu zihniyeti artık tanıyor, kazanacağız!”