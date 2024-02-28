Süleyman Soylu’dan CHP standına ziyaret: ‘Terör’ suçlamasından ‘gülüşmeye’

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret etti. Daha önce CHP’lileri ‘terör’ ile suçlayan Soylu, buradaki fotoğrafları paylaşarak ‘gülüştüklerini’ söyledi.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘terör’ soruşturması ve CHP’li belediyelere yönelik ‘terör’ suçlamalarıyla gündeme gelen eski AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret etti.

‘Hoşgörü’yle karşılandığını belirten Soylu, X hesabından yaptığı paylaşıma şunları yazdı: “Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar.”

Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik.

Gülüştük, çünkü;



Onlar oyumuza talip oldu.

“Oyunuzu bize verin” dediler.

Ben de “oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin” dedim.



Siyasetin nazireleri vardır.

Hoşgörüleri için sağolsunlar pic.twitter.com/fYhvhHnNrj — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 27, 2024

İBB’İ HEDEF ALMIŞTI

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 550 kişinin ‘terörle’ bağlantılı olduklarını iddia ederek Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan açıklamalar yapmıştı. Mahkeme tutanaklarında, Soylu bu iddiası hakkında, "elinde bir belge olmadığı ve söylemlerinin siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde olduğu" beyan etmişti.

Soylu adına avukatı Uğur Kızılca'nın verdiği beyanda, "Müvekkilim İçişleri Bakanı’dır. Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır" denildiği görülüyordu.

Süleyman Soylu, başta İBB Başkanı İmamoğlu olmak üzere birçok CHP’liyi ‘terör’le suçlaması sık sık gündeme gelmişti.