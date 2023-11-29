Süleymancılar, MEB İlçe Şube Müdürü'ne saldırdı

Ordu’da MEB İlçe Şube Müdürü Engin Aktaş, Süleymancılara ait olduğu iddia edilen Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu’nda kayıtları olamayan ve yaşları küçük çocukları tespit etmesi üzerine saldırıya uğradı. Aktaş, şikâyetçi oldu.

Öncü DURMUŞ

Ordu’nun Çaybaşı İlçesi’nde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Aktaş, yurt denetlemeleri çerçevesinde gittiği Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu’nda Süleymancılara bağlı olduğu iddia edilen tarikat üyeleri tarafından darp edildi.

MEB İlçe Şube Müdürü Aktaş’ın ortaokul yurdu olarak belirtilen yurtta yaşları daha küçük iki öğrenciyi fark etti. Bunun üzerine MEBBİS siteminden yapılan kontrolde öğrencilerin yurtta kaydının dahi olmadığı ortaya çıktı. Kayıtlar incelendiği 4 öğrencinin daha yurtta herhangi bir kaydı olmadığı görüldü.

Bunun üzerine bölgeye jandarma personelini çağıran Aktaş, jandarma personelinden ‘görev alanımız’ değil cevabını aldı.

YURT ETRAFINDA TOPLANDILAR

Jandarma personelinin yurttan ayrılması sonrasında tarikat üyelerinin olduğu iddia edilen bir grup yurt etrafında toplanmaya başladı. Kalabalığı gören Aktaş yurt binasından çıkmayıp jandarmayı arayınca içeride bulunan yurt görevlisi tarafından önce sözlü ardından da fiziksel saldırıya uğradı.

Saldırının ardından bu kez polisleri bölgeye çağıran Aktaş, hem yurt görevlilerinden hem de jandarma personelinden şikayetçi oldu.

Aktaş’a ifade öncesi götürüldüğü hastanede iş görememezlik raporu verildi.

LAİK EĞİTİM HEDEF

Ordu Eğitim Sen saldırıya tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada saldırının laik eğitime yapıldığına dikkat çekildi.

Eğitimdeki gericileştirmenin geldiği boyutun tehlikeli bir hal almaya başlandığının vurgulandığı açıklamada, “Yıllardır eğitimde gerileşmenin, dinselleştirmenin ve ticarileşmenin yarattığı tehlikelere dikkat çekiyor ve laik, bilimsel, kamusal eğitim mücadelesi veriyoruz. Ülkenin kaynakları geleceğimiz olan çocukların eğitim, beslenme ve barınma hakkını karşılamak için kullanılmalıdır. Bu olay yalnızca çocuklarımızı korumaya çalışan ve yasaların üstüne görev kıldığı sorumlulukları yerine getirmeye çalışan bir eğitimcinin darp edildiği bir olay değildir. Bu olay yasa tanımazlığın, hukuksuzluğun vardığı cüretin boyutunu göstermektedir. Bu apaçık kalkışmadır ve siyasetten asla bağımsız değildir” denildi.

TARİKATLARA HAYIR

"Eğitimde cemaat okulu, tarikat yurdu kabul edilemez" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarikat cemaat yurtlarında çocuklarımızın yaşadığı istismar vakalarını bir defadan bir şey olmaz, münferit, çocuğun rızası vardır gibi akıl almaz ifadeler ile geçiştirip kafasını kuma sokanlar bu olaydan birinci derecede sorumludur. İktidarın cemaat ve tarikatları muhatap alıp, meşrulaştıran ve aynı zihin yapısına sahip anlayışı çocuklarımızın içine sürüklendiği karanlığın kaynağıdır."

Cumhuriyet Savcıları'nın göreve davet edildiği açıklamada Eğitim Sen olarak laikliğe ve kamusal eğitime yönelik her türlü saldırıların takipçisi olunacağı kaydedildi.