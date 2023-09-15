Süleymancılar tarihi yapıyı yıktı

Süleymancılar Cemaati’nin Bolu’daki tescilli tarihi bir köşkü yıktığı belirlendi. Tarihi binanın yıkım sürecinde imzası olan Bolu Belediyesi yetkilileri ise topu Kültür Bakanlığı’na attı. Köşkün yerine Kuran kursu inşa ediliyor.

İsmail ARI

Süleymancılar Cemaati’nin Bolu’da tarihi bir köşkü yıktığı belirlendi. Cemaate bağlı Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği, Semerkant Mahallesi’ndeki 685 metrekare büyüklüğündeki bir araziyi önce satın aldı. Ardından da arsadaki üç katlı tarihi “tescilli” ahşap köşkü sessiz sedasız yıktı. Cemaat, yıktığı köşkün yerine Kuran kursu ve yurt olarak kullanılacağı belirtilen bir binanın inşaatına başladı.

ONAY BELEDİYEDEN

Yaptığı açıklamalar ile sık sık tepki çeken Tanju Özcan’ın yönettiği Bolu Belediyesi’nin tarihi binanın yıkımına göz yumduğu iddia edildi. BirGün’ün ulaştığı Bolu Belediyesi yetkilileri, tescilli yapının yıkıldığını doğruladı. Yetkililer, “Binanın yıkılmaya yüz tutan bir yapı olduğu ve yol güzergâhında kaldığını” belirtti. Belediyenin yetkilileri, “Sürecin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yürütüldüğünü de öne sürdü. Ancak binanın yıkımına ilişkin birçok belgede Bolu Belediyesi yetkililerinin de imzası yer alıyor.

YAŞAMLARINI ÇALMIŞLARDI

Süleymancılar Cemaati, Adana’nın Aladağ ilçesindeki kaçak yurtta 2016’da çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmişti. Bu yurtta, Konya’nın Taşkent ilçesinde LPG patlamasında 17 çocuğun hayatını kaybettiği yurt gibi, Süleymancılar tarafından işletiliyordu. Süleymancılar, geçen aylarda Amazon'dan alınan altı çocuğun dini eğitimden geçirilip ve Türkiye'ye getirmesi kamuoyuna yansımıştı. Gelen tepkiler ve başlatılan inceleme üzerine çocuklar Brezilya'ya gönderilmişti.

‘GİZLİ’ RAPORDA SÜLEYMANCILAR

Diyanet’in “gizli” koduyla hazırladığı belirtilen bir raporda, Süleymancılar Cemaati’ne ilişkin bilgiler yer almıştı. Raporda, “Süleymancılar olarak anılan oluşumun son derece içe kapalı yapısı bulunduğu, bu nedenle görüşlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edebilme imkânının bulunmadığı, faaliyetleri arasında Kuran kursları bulunduğu” belirtilmişti. Aladağ faciasının hatırlatıldığı raporda, şu ifadeler yer almıştı: “Cemaatin faaliyetleri günümüzde orta ve yükseköğretim öğrencileri için yurtlar, Süleymaniye Özel Eğitim Kurumları ve Kuran kurslarıyla devam etmektedir. Yurt, kurs ve okulların finansmanı, sahip oldukları çok sayıdaki holding ve halktan toplanan yardımlarla karşılanmaktadır. Süleymancıların, Kuran kurslarına Diyanet’in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kuran okuma ve ıskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak, onların, birtakım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.”