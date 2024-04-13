Süleymancılar’ın karanlık dünyası

Bir başsavcı ile yeniden gündem olan Süleymancılar, ülkenin en kitlesel ve en dışa kapalı cemaatlerinden. Üç bine yakın kursu ve yurdu olduğu belirtilen cemaatin, geniş bir ticaret ağı ve yurtdışı örgütlenmesi var.

İsmail ARI

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler’in Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş ile fotoğrafının ortaya çıkmasıyla gözler yeniden Süleymancılara çevrildi.

Ülkenin en büyük cemaatlerinin başında gelen, Nakşibendi tarikatın kolu olan Süleymancılar ile iktidarın arası uzun süredir açık.

Yerel seçimde muhalefete destek verdiği iddia edilen cemaat, Aladağ’daki yurt yangını faciasıyla ve birçok cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazındı. Ülke genelinde üç bine yakın yurdu ve kursu olduğu belirtilen cemaatin lideri ise 2016’dan beri Alihan Kuriş…

Televizyon kanalı, radyosu ve gazetesi olmayan cemaatin kamuoyunda tanınan Cübbeli Ahmet gibi “popüler” isimleri de yok. Kamuoyunda görünür olmaması nedeniyle “karanlık yapı veya kapalı kutu” olarak nitelendirilen cemaat, milyarlarca liralık bir serveti yönetiyor.

Ankara - Keçiören’deki Süleymaniye Koleji

HEP SİYASET İLE İÇ İÇELER

Siyaset ile her zaman iç içe olan Süleymancılar’ın ilk lideri Süleyman Hilmi Tunahan, 1959’da öldü. Ardından cemaatin başına geçerek ikinci lideri olan Kemal Kacar, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Adalet Partisi’nden üç defa milletvekili olarak Meclis’e girdi. Her dönem sağ partiler ile sıkı ilişki kuran Kacar’ın 2000 yılında ölmesiyle cemaatin üçüncü lideri Arif Ahmet Denizolgun oldu.

Cemaatin kurucusu Tunahan’ın mezarı ile Erdoğan’ın anne ve babasının mezarı yan yana.

Denizolgun da 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden 20’nci dönem Antalya milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti. 28 Şubat sürecinin ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan ANASOL-D olarak bilinen koalisyon hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Denizolgun’un 2016’da ölmesiyle Alihan Kuriş (gerçek ismi Ali Erhan Kuriş) cemaatin lideri ilan edildi.

2016’dan beri Süleymancılar Cemaati’ni yöneten Alihan Kuriş’in liderliğine cemaat içerisindeki bir grup karşı çıkıyor. Kuriş’e karşı olan grubun liderliğini ise 2018 ile 2023 yılları arasında AKP’den milletvekili yapılan Fatih Süleyman Denizolgun yapıyor.

İstanbul - Çekmeköy ormanının ortasındaki İsabet Koleji

HAKİMLERİ TEHDİT EDİYORLAR

Hatta iddialara göre 2016 yılında iktidar, cemaatin başına Fatih Süleyman Denizolgun’un geçmesini istedi ancak başaramadı ve Alihan Kuriş cemaatin lideri oldu. Denizolgun ise 27 Mart’ta katıldığı YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Denizolgun, “Cemaatinin merkez yönetimi ile bir mücadelesi olduğunu” açıkça belirterek şunları söyledi:

“2016’dan sonraki savrulmayı herkes görüyor. Herkes ‘şuan ki yönetim Süleyman Efendi Hazretlerine ihanet etti, kalpler değişti’ diyor. 2016’dan beri cemaatin çizgisi dedemin anlayışından çıktı. Yönetim tabandaki ve kamuoyundaki meşruiyetini yitirdi. Merkez yönetim, azınlığı teşkil ediyor. Yani cemaatin çoğunluğunu temsil etmiyor. Bu cemaat artık hakimleri tehdit ediyor. Suç örgütü durumuna geldiler. Birçok yerde, belediyelerde rüşvet dağıtıyorlar. İstanbul Üniversitesi’nde avukat hoca var. O bilirkişileri arar, baktı olmuyor bilirkişinin karakterine göre parayla ikna yönetimi kullanır…”

Eskişehir - Tepebaşı öğrenci yurdu

OKULLARI, HASTANELERİ VAR

Her ne kadar içeride bir kavga olduğu bilinse de Süleymancılar Cemaati her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Cemaat sağlıktan eğitime birçok alanda ticari faaliyet yürüyor. Cemaatin bilinen özel okul zincirlerinin başında ise İsabet ve Süleymaniye okulları geliyor.

Selimiye Okulları’nın ülke genelinde 11 şubesi bulunuyor. Okul internet sitesinde ise “Milli-manevi değerlere sahip çıkan, gayesi geleceğin hanımefendi ve beyefendilerini yetiştirmek olan güzide bir eğitim kurumudur” açıklaması yer alıyor.

Cemaatin en büyük özel okul zinciri ise İsabet Okulları. Bu okul zincirinin ülke genelinde tam 44 şubesi bulunuyor. Ayrıca Çamlıca Kitap ile Fazilet Neşriyat markalarıyla Hisar Hastaneleri de yine cemaatin önemli gelir sağlığı şirketlerini başında geliyor.

Arden Market isimli market zinciri de cemaate ait. Bu market zincirinin 10 şubesi ve bir de dört kafe, restoranı bulunuyor. Akdeniz Toros adlı et ve tavuk markasının da yine Süleymancılar Cemaati’ne ait olduğunu biliniyor.

Cemaat Hisar Turizm isimli şirketiyle de umre, hac ve yurtdışına kültür turları düzenliyor.

Ülke genelinde de 3 bine yakın kursu ve yurdu olan cemaatin bir çatı örgütü, vakfı veya derneği yok. Her kentte, ilçede farklı isimlerle dernekler kuruluyor. BirGün’ün cemaat kaynaklarından edindiği bilgilere göre, kamuda hızla örgütlenen cemaatin en güçlü olduğu alanların başında Milli Eğitim Bakanlığı ile yargı geliyor. Ayrıca TSK ve emniyet içerisinde de ciddi anlamda bir cemaat yapılanması olduğu ifade ediliyor. Cemaatin ilçe, kent ve bölge sorumlularına “abi” denirken bu sorumların sosyal medya kullanması yasak.

Londra - Süleymaniye külliyesi

YURT DIŞI YAPILANMASI

Öte yandan cemaatin yurtdışında da büyük bir örgütlenmesi var. 100’den fazla ülkede örgütlü olduğu bilinen cemaatin birçok ülkede devasa külliyeleri bulunuyor. Örneğin Londra’daki Süleymaniye Külliyesi cemaat tarafından inşa edildi.

Onur Can Nar’ın yaptığı araştırmaya göre ise Süleymancıların Japonya’da Shira Yuri Association isimli bir derneği bulunuyor. Bu dernek ile 372 bin 442 dolar bağış topladılar. Ayrıca Güney Kore’den Kamboçya’ya, Singapur’dan Gürcistan’a kadar cemaatin birçok ülkede yapılanması, dernekleri var. Gürcistan Tiflis’te ve Batum’da birçok Kuran kursları bulunan cemaatin Hollanda’da da birçok camisi var. Hatta Almanya’da Süleymancıların Verband İslamischer Kulturzentren adlı kuruluşlarına bağlı 200’den fazla camisi olduğu ifade ediliyor.

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‘Asla ulaşıp görüşemezsiniz’

Ulaştığımız cemaat kaynaklarına cemaatin lideri Alihan Kuriş’e sorular yöneltmek istediğimizi belirttik. Cemaat içerisinden yapılan açıklamada, “2023 seçimleri öncesi, bir bakan üç defa randevu talep etti, üçünde de ret cevabı aldı. Hatta Mart 2023’te Küçük Çamlıca’daki ofise çat kapı korumalarıyla geldi ama içeriye alınmadı. Alihan Kuriş ile sokakta, vapurda karşılaşabilirsiniz ama bir gazeteci ya da siyasetçinin ona ulaşması ve onunla görüşmesi asla mümkün değildir” denildi.

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İktidarla yurt kavgası

2019’da, İstanbul’daki AKP’li Kağıthane Belediyesi, Süleymancılar Cemaati’ne ait öğrenci yurdunu depreme karşı güvenli olmadığı gerekçesiyle yıktı. Gece saatlerinde binaya polis ile birlikte giden belediye yetkilileri binayı tahliye ettirdi. Yıkım işlemleri sabah saatlerinde başladı. Süleymancılar’a bağlı Sadabat Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği “hukuksuz” diye tanımladığı yıkım işlemine tepki göstermişti. Bu yıkım, cemaat ile AKP arasındaki kavganın göstergesi olarak nitelendirilmişti.