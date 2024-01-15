Sultanbeyli'de işçi konteynerinde yangın: 3 genç işçi öldü!

İstanbul Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir şirkette çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 17, 18 ve 21 yaşındaki üç emekçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güncel 15.01.2024 09:14 Giriş: 15.01.2024 09:14

Güncelleme: 15.01.2024 09:51 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 genç işçi yaşamını yitirdi. Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, çelik yapı malzemeleri üreten bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 21 yaşındaki Murat Çolak, 18 yaşındaki Muhammed Şahin ve 17 yaşındaki Fırat Karadağ hayatını kaybetti. SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır yaralı 2 işçinin de hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.



Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.