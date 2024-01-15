Sultanbeyli'de kadın cinayeti: Arkadaşlık teklifini reddeden kadını katletti

Sultanbeyli'de, Ahmet Taşan isimli erkek arkadaşlık teklifini reddeden kadını, kuzeninin nişan yaptığı düğün salonunda silahla vurarak öldürdü. Taşan, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddeden kadını, silahla öldüren zanlı, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Ziynet Sokak'taki bir düğün salonuna gelen Ahmet Taşan (32), kuzeninin nişanında oynayan ve daha önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Kader İrgören'e (23) tabancayla ateş etti.

Taşan daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kader İrgören, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Taşan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İrgören'in cenazesi, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada şüpheli Ahmet Taşan'ın, olayın öncesinde halay çektiği anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.