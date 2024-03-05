Sultanbeyli'de otobüs şoförü, kadın yolcuyu darp etti

Sultanbeyli'de otobüs şoförü, durağa girmediği için kendisine itiraz eden kadın yolcuya saldırdı. Otobüs seyir halindeyken direksiyonu bırakarak koltuğundan kalkan şoför, kadın yolcuyu darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel 05.03.2024 15:47 Giriş: 05.03.2024 15:47

Güncelleme: 05.03.2024 16:00 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: İHA