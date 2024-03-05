Sultanbeyli'de otobüs şoförü, kadın yolcuyu darp etti
Sultanbeyli'de otobüs şoförü, durağa girmediği için kendisine itiraz eden kadın yolcuya saldırdı. Otobüs seyir halindeyken direksiyonu bırakarak koltuğundan kalkan şoför, kadın yolcuyu darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli- Üsküdar arasında sefer yapan 11ÜS numaralı otobüse İHA'nın aktardığına göre, okuldan çıkan öğretmen de bindi. İneceği durağa geldiğinde ise otobüs şoförü durmadı.
Bunun üzerine kadın yolcu, otobüs şoförüne durakta durmadığı için itiraz etti. Şoförün bağırması üzerine kadının, “Bana bağıramazsınız, durağı kaçırdınız, beni mi döveceksiniz” dediği duyuldu.
Bunun üzerine şoför, seyir halindeki otobüsün direksiyonunu bırakıp koltuktan kalkarak yolcu kadını darp etti. Kadının cep telefonu yere düştü.
Şoför tarafından darp edilen kadın daha sonra otobüsten inerek uzaklaştı. Şoförün kadına saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.