Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda kazalar art arda geldi: 6 yaralı

İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda art arda 2 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.

İstanbul'da İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda art arda 2 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 6 kişi yaralandı.

Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada 34 EMR 11 plakalı cipin sürücüsü Emir Çandır, emniyet şeridindeki yol bakım aracını geçtikten sonra emniyet şeridinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kazada park halindeki otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza yapan cip sürücüsü Emir Çandır ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu üzerinde bir süre sonra aynı istikamette başka bir kaza yaşandı.

Seyir halindeki otomobil sürücüsü, aynı yönde ilerleyen minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.