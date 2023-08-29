Sultangazi'de 'arkadaşımı arayabilir miyim' diyerek aldığı cep telefonunu çaldı

Sultangazi'de yolda yürüyen Ousmane Cısse isimli kişiden arkadaşını aramak için cep telefonu isteyen kişi, telefonu çaldı. Yaşananları anlatan Cısse, "Konuştuktan sonra araçla kaçmaya başladı. Peşinden koştum yakalayamadım" dedi.

İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen yabancı uyruklu Ousmane Cısse'nin yanına otomobiliyle yaklaşan bir sürücü, birini araması gerektiğini söyleyerek cep telefonunu istedi. Otomobildekilerden şüphelenmeyen Cısse telefonunu sürücüye verdi. Bir süre telefonla görüşüyormuş gibi yapan sürücü cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede bulunan bir iş yerinde çalışan Senegal uyruklu Ousmane Cısse, markete gittiği sırada içerisinde bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu otomobil yanına yaklaştı. Otomobilin sürücüsü, Cısse'den telefonunu isyeyerek bir arkadaşını arayacağını söyledi. Otomobildekilerden şüphelenmeyen Cısse, yaklaşık 50 bin lira değerindeki telefonu görüşme yapması için sürücüye verdi.

"BİRİYLE GÖRÜŞÜYORMUŞ GİBİ YAPTI"

Sürücü, telefonu aldıktan sonra birini arayarak konuşmaya başladı. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kadın inerek otomobilin önüne geçti. Bu sırada sürücü, cep telefonu ile görüşmeye devam etti. Diğer şüphelinin araca binmesiyle sürücü gaza basarak, olay yerinden kaçtı. Ousmane Cısse ise otomobilin peşinden koşarak yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

"PEŞİNDEN KOŞTUM YAKALAYAMADIM"

Yaşananları anlatan Ousmane Cısse, "Cuma akşamı ben markete gidiyordum. Yanıma bir araba yanaştı. Bana telefonumda kontör olup olmadığını sordu. Olduğunu söyleyerek kendisine verdim. Konuştuktan sonra araçla kaçmaya başladı. Peşinden koştum yakalayamadım" dedi.