Sultangazi'de çatışma sırasında yaralanan Büşra hayatını kaybetti

Sultangazi'de otomobille seyir halindeki 2 grup arasında yaşanan çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çatışma sırasında sokaktan geçerken yaralanan 15 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı.

Çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobillerde yapılan aramalarda kaleşnikof ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.

BÜŞRA KURTARILAMADI



Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.