Sultangazi'de Pınar Bektaş, boşandığı Tuncay sağ tarafından öldürüldü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Pınar Bektaş isimli kadın, çocuklarını görmek için evine gelen boşandığı Tuncay Sağ tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Polise teslim olan Tuncay Sağ'ın emniyetteki ifadesinde " Düğünde giyeceği elbiseyi gösterince aramızda tartışma çıktı. Bir anda çok sinirlendim. Silahımı çıkarak ona ateş ettim. Ancak silahım el yapımı olduğu için elimde parçalandı. Ben de mutfakta bulduğum ekmek bıçağını alarak onun boğazına sapladım" ifadelerini kullandı" dediği ortaya çıktı.

İstanbul'da Pınar Bektaş, boşandığı Tuncay Sağ isimli erkek tarafından öldürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı Pınar Bektaş’ın evine gitti.

Ardından Sağ ve dün 42 yaşına giren Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı.

Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş’ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.

KIZI ODADA SAKLANDI

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUNCAY SAĞ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezine giderek teslim olan Tuncay Sağ, Pınar Bektaş'tan 6 Nisan 2023 tarihinde geçimsizlik nedeniyle boşandığını söyleyerek, "Normalde hafta sonları 9 yaşındaki kızımı alıp gezdiriyordum. Bu Cumartesi onu almam gerekiyordu. Ancak eşim bir işi olduğunu, Pazar günü alabileceğimi söyledi. Ben bu durumu olumlu karşıladım. Pazar sabahı kızımı aldım. Birlikte gün boyu gezdik. Daha sonra eski eşim telefon edip kızımı getirmemi istedi" iddiasında bulundu.

Pınar Bektaş'ın isteği üzerine kızını yakındaki markete bıraktığını söyleyen Tuncay Sağ, "Eski eşim istersem çamaşırlarımı yıkayabileceğini söyledi. Ben de yakındaki evime gidip, kirli çamaşırlarımı aldım. Geri dönerken, geç olduğu için evde bulunan silahımı da yanıma almıştım. Çamaşırlar yıkanırken mutfakta sohbet etmeye başladık" dedi.

"DÜĞÜNDE GİYECEĞİ ELBİSEYİ GÖSTERİNCE ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"

Mutfakta sohbet sırasında, Pınar Bektaş'ın düğünde giyeceği bir elbisenin resmini gösterdiğini anlatan Tuncay Sağ, "Senle evliyken böyle elbiseleri bana giydirmiyordun' dedi. Böyle başlayan konuşma, kısa sürede tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Bir anda çok sinirlendim. Silahımı çıkarak ona ateş ettim. Ancak silahım el yapımı olduğu için elimde parçalandı. Ben de mutfakta bulduğum ekmek bıçağını alarak onun boğazına sapladım" ifadelerini kullandı.