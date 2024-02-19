Sultangazi’de sokak ortasında rastgele ateş açtılar

Sultangazi’dee, sokağa gelen şüphelilerden biri, silahla etrafa rastgele ateş etti. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Sultangazi’nin Esentepe Mahallesi'nde şüpheli iki kişi, iki gün ara ile sokağa geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin rasgele ateş ettiği mermiler binanın duvarına isabet etti. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

"İKİ GÜN ÖNCE DE AYNI KİŞİLER BURAYA GELDİ"

Mermilerin isabet ettiği daire sakini Fehmiye Güzgül, "Pencerede duruyordum, telefonla konuşuyordum. Bu sırada iki kişi geldi ve burada durdu. Biri bu tarafa doğru sıktı, diğeri de havaya doğru sıkıp, bu tarafa doğru kaçıp gittiler. İki kişilerdi ama daha iki gün önce de aynı kişiler, buraya gelip gittiler" dedi.

Mahalle sakini Nusret Karga, "Gördüğüm kadarı ile iki kişi geldi, kurşunladı gitti. Kimdir nedir, onu bilmiyorum. Karşı binayı da altı ay önce kurşunladılar" dedi.