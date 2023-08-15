Sümela Manastırı’nda düzenlenecek ayin hedefte

Haber Merkezi

Ortodoks Hristiyanların yüz yıllardır kutladığı ‘Meryem’in göğe alınışı’ bayramı için Sümela Manastırı’ında düzenlenecek ayin hedefte. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin yetkilileri ayini iptal etmeye çağırdı.

Bugün 10’uncu kez düzenlenecek ayinin engellenmesi için Emekli tümamiral Cihat Yaycı, tüm siyasi partilere mektup gönderip ayinin Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu iddiasıyla iptalini isterken, İYİ Partili Zorlu ve YRP’li Bekin ayinin özellikle Trabzon’un fethi olarak kabul edilen 15 Ağustos’a denk getirildiğini ileri sürdü.

Bekin, ayinin ‘Trabzon’un fethiyle aynı güne denk gelmesinin tesadüf olamayacağını’ söylerken, Zorlu ‘Türkiye karşıtı kesimlerin fetih gününü adeta bir matem günü olarak gördüklerini’ belirtti. Zorlu, Twitter’daki açıklamasında ayinin derhal iptal edilmesini istedi.

FETİH TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ayinin 15 Ağustos’ta düzenlenmesi 1500 yıllık bir gelenek ama fethin 15 Ağustos’ta kutlanması henüz bir yıllık. Trabzon’un fetih tarihi, 1960’lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edilmişti. Ama Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu geçen yıl bu tarihi 15 Ağustos olarak değiştirmişti. Fener Rum Patrikhanesi’nin yazılı açıklamasında, Meryem Ana Yortusu’nun tüm dünyada Hristiyanlar tarafından 15 Ağustos’ta kutlandığı anımsatıldı. Açıklamada, "Bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzmüştür. Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz" denildi.