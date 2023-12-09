Sümer Erek’in "Yırtık Hava" sergisi BBprojecTT art'ta

Görsel sanatçı Sümer Erek’in “Yırtık Hava” sergisi 12 Aralık’a kadar BBprojecTT art Teşvikiye'de sanatseveri bekliyor.

Disiplinler arası sanat çalışmalarını yıllardır Londra’da sürdüren Erek yeni sergisinde 2021 yılında ürettiği “Yaşam Sanat ve Ötesi” adlı katılımcı projeden ortaya çıkan bir resim serisini sunuyor.sa

Kıbrıslı sanatçı Erek, bu projesinde uzun soluklu üretimlerini bir araya getirerek dinamik seriler oluşturmuş. Bu sergideki resimlerde de insan bedeni merkeze alıp çerçeveden geçerek süzüyor.

Erek’in "Embodied Moments’’/ "Vücut Bulmuş Anlar’’ adlı kişisel sergisi de 23 Kasım 2022’de Gallery Marquess’de Londralılarla buluşmuştu.

SONSUZ MESAFELER

'Yırtık Hava' (Tearing The Air) sergisini sanat tarihçisi araştırmacı-yazar Esra Plümer Bardak şöyle açıklıyor:

"Resimlerde elektromanyetik dalgalar gibi farklı zaman noktalarında parçalanmış olan yüzey, sonsuz mesafeler boyunca binlerce parçacığı güçlü bir şekilde bir araya getirmektedir. Beden kitlesi çekimsizce süzülürken, görüntü tüm unsurlarını atalet durumuna getiren bir yoğunluk taşır. Acının ve arzunun, endişe ve sevincin, korkunun ve güvenin bir unsuru olarak sunulan bedenin etrafını saran hava gibi, en hafif yapıların yoğunluğu, merasimli duruşlarla bu devinimi yavaşlamakta ve içinde olduğu havayı bir enstrüman gibi yırtmaktadır. Erek, varoluşun potansiyeline doğru yönelerek alışılmışlığın katmanlarını titiz aşamalarla parçalara ayırmaktadır. Önceki performansları ve sosyal katılımcı projelerinin zemininde ilerleyen mevcut sergi, insan psikolojisinin samimi portrelerini sunmaktadır. Burada en belirsiz ve gayri şahsi gibi görünen şeyler, aslında en büyük öneme sahiptirler."

SÜMER EREK KİMDİR?

1959'da Kıbrıs Limasol’da doğdu. 1977'de İstanbul’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördüğü sırada kaçırılıp kurşunlanan iki Kıbrıslı öğrenciden biri Sümer Erek’di. Erek yaralı olarak kurtulurken, arkadaşı Muharrem Özdemir hayatını kaybetti. 1983 yılında İngiltere’de St. Martin’s School of Art’tan mezun oldu. Mezun olduğu okulda heykel yüksek lisans eğitimine devam etti ve 1985 yılında tamamladı. 2008 yılında Camberwell College of Arts’ta “Ulusötesi Sanat Teorisi ve Uygulaması” alanında yüksek lisansını tamamladı. Erek, kamusal sanat enstalasyonunda geniş deneyime sahip, büyük ölçekli işler ve katılımcı projeler yaratan çok disiplinli bir kavramsal sanatçıdır. Resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, video ve performans gibi farklı sanat alanlarında çalışıyor. 2008’de Londra’da serbest sayfalardan bir ev inşa etti.

Erek, birçok kişisel sergi gerçekleştirdi. İngiltere ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye ve projeye de katıldı. Halen Londra’da yaşıyor.