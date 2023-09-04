Sümer Ezgü Antalya’da kaza geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kaza sonrası Ezgü, “Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” açıklamasını yaptı.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kaza sonrası Ezgü, “Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” açıklamasını yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün bulunduğu cip ve ona bağlı olan karavan, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan karavan, ardından ciple birlikte yan devrildi. Araçta bulunan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.

EZGÜ'DEN AÇIKLAMA

Sanatçı Sümer Ezgü, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi. Ezgü, “Geçirdiğimiz kaza ile ilgili sürekli arayan soranlar var. Bizde bir şey yok. Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı. Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” dedi.