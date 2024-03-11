Suna Yıldızoğlu’ndan eski eşine duygusal veda
Kayhan Yıldızoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski eşi Suna Yıldızoğlu, “İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın” dedi.
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, eski eşi ve usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.
1976 yılında evlendiği Kayhan Yıldızoğlu için övgü dolu ifadeler kullanan Suna Yıldızoğlu, "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden” dedi.
Yıldızoğlu, paylaşımını şöyle sürdürdü:
“Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın."
CENAZE BUGÜN
90 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesi bugün öğlen vaktinde Levent’ten kaldırılarak Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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