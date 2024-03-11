Suna Yıldızoğlu’ndan eski eşine duygusal veda

Kayhan Yıldızoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski eşi Suna Yıldızoğlu, “İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın” dedi.

Kültür Sanat 11.03.2024 11:29 Giriş: 11.03.2024 11:29

Güncelleme: 11.03.2024 11:31 Kaynak: Haber Merkezi

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