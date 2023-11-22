Sunak’ın gerçek yüzü: Bırakın insanlar ölsün

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İngiliz hükümetinin pandemi ile mücadele politikasını inceleyen ve 2026’ya kadar sürecek bir soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilerde, Başbakan Rishi Sunak’ın Covid-19 salgını sırasında hükümetin ikinci bir ulusal tecrit uygulamak yerine "insanların ölmesine izin vermesi" gerektiğini söylediği belirtildi.

Pandemi sırasında hükümetin bilimsel başdanışmanlığını yapan Patrick Vallance’ın 25 Ekim 2020’de günlüğüne aldığı notlara ulaşan soruşturma heyeti, dönemin Başbakanı Boris Johnson ve Sunak’ın katıldığı bir toplantının çarpıcı detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

BAY DR. ÖLÜM

Günlükte Johnson’ın pandemi sırasındaki en kıdemli danışmanı olan Dominic Cummings’in toplantıda duyduğunu söylediği ve Vallance’a aktardığı bilgiler yer alıyor.

Soruşturma, hükümetin ekonominin büyük bölümünü sekteye uğratan ve İngiltere’de 220 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına verdiği tepkiyi inceliyor. Soruşturmanın 2026 yazına kadar sürmesi bekleniyor.

Soruşturma daha önce de 2020 yazında bar ve restoranlarda yemek yemeyi sübvanse eden ancak sağlık uzmanları tarafından virüsü yaydığı gerekçesiyle eleştirilen "Eat Out to Help out" politikası nedeniyle bir hükümet bilimsel danışmanı tarafından Sunak’a "Dr. Ölüm" adının verildiğini göstermişti.

JOHNSON İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Başbakan Boris Johnson, salgın döneminde Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan soruşturma raporu yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa etmişti. Soruşturma kapsamında Johnson’a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti. Johnson, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs’ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Johnson daha sonra başbakanlığı da bırakmıştı.