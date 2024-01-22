Sungurlu'da ekmek 12 lira oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 300 gramı 10 TL’den satılan ekmek, yarından itibaren 12 TL’den satılacak.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 300 gramı 10 TL’den satılan ekmek, yarından itibaren 12 TL’den satılacak.

Çorum’da ekmek fiyatlarının açıklanmasının ardından Sungurlu’da fırıncılar Çorum tarifesine uyma kararı aldı. Çorum’da 200 gram ekmek 8 TL, 300 gram ekmek ise 12 TL oldu. Sungurlu’da daha önce 300 grama çıkarılan ekmek 10 TL’den satılıyordu. Fırıncılar, yarından itibaren 300 gram ekmeği 12 TL’den satacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ekmek zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tutumun böyle devam etmesi halinde halkın menfaatine olan kararlar almaktan çekinmeyiz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan zam ile 10 TL'ye çıkarılan ekmek fiyatlarının bugün yeniden zamlanarak 12 TL olduğunu söyleyen Şahiner, "Geçim sıkıntısı çeken halkımız ne yapsın? Asgari ücretle geçinen vatandaşımız daha maaşını bile almadan günlük hayatta kullandığı her şeye kat be kat zam geldi. Ekmek zammına valiliğin, kaymakamlığın, Ticaret ve Sanayi Odasının ve Esnaf Odalarının sessiz kalmaması gerekiyor. Eğer bu tutum böyle devam ederse halkımızın menfaatine olan kararlar almaktan çekinmeyiz. Bizim için asıl olan geçim sıkıntısı çeken ve alım gücü zorlaşan hemşehrilerimizdir" ifadelerini kullandı.