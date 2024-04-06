Süper Kupa düğümü çözülüyor

Süper Kupa maçı yarın Urfa'da oynanacak. Galatasaray'ın maça as kadrosuyla çıkması beklenirken Fenerbahçe kafilesinin Urfa'ya maçtan 3 saat önce gitmesi ve maça U19 takımıyla çıkması bekleniyor.

Uzun zamandır oynanamayan Süper Kupa maçı için hazırlıklar tamamlandı. Ancak Fenerbahçe'nin maçla ilgili açıklamalarını hayata geçirmesi halinde maç 90 dakika sürmeden tamamlanacak.

Galatasaray bugün Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürürken maça en iyi kadrosuyla çıkacağı belirtildi.

Fenerbahçe kafilesinin ise Urfa'ya maçtan 3 saat önce gitmesi, maça U19 takımıyla ve 9 kişi çıkması bekleniyor.

3 Nisan'da Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurmuştu. Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile maça çıkacağı için Süper Kupa finalinin ertelenmesini talep etmiş ancak TFF reddetmişti.

"MAÇ 90 DAKİKA OLMAYACAK"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, ‘Taraftar gitmesin’ dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" demişti.

Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor.

Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

Böyle olursa Galatasaray kupayı müzesine götürecek.

Yarın saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.