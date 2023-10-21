Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de bu hafta Galatasaray Fenerbahçe ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Süper Kupa finali için Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki TFF Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

TFF Süper Kupa finalinde gerçekleşecek Galatasaray Fenerbahçe maçının henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmadı.

Galatasaray Fenerbahçe Maçı ne zaman?

Galatasaray Fenerbahçe maçı TFF tarafından ilan edilen fikstür tarihi 30 Aralık 2023 saat 20.00 şeklinde. Süper Kupa finali olan Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.

Süper Kupa Finali ne zaman, nerede?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev finalin 30 Aralık'ta oynanacağı belirtildi. Öte yandan karşılaşma öncesi Türk bir sanatçının katılımıyla bir dizi etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.