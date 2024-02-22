Süper Kupa Finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nerede oynanacak?

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray Fenerbahçe ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve iki takımın saha çıkmaması sebebiyle iptal edilen Süper Kupa Finali'nin yeri ve tarihi tekrar açıklandı. Birçok sporsever Süper Kupa Finali'nin ne zaman, nerede hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Süper Kupa Finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nerede oynanacak? İşte detaylar!

2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. TFF'nin Suudi Arabistan'da oynanması planlanan karşılaşmayı iptal etmesinin ardından Süper Kupa Finali'nin ne zaman, nerede hangi kanalda, saat kaçta oynanacağının tekrar açıklanması bekleniyordu. TFF konuyla ilgili aradan geçen uzun sürenin ardından Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hakkında konuyla ilgili açıklama yaparak Süper Kupa Finali'nin yerini ve tarihini duyurdu. Peki Süper Kupa Finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nerede oynanacak? İşte detaylar!

Süper Kupa Finali ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali TFF'nin açıklamasına göre 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nerede oynanacak?

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve ardından takımların sahaya çıkmayarak maçın iptal olmasıyla sonuçlanan olaylar neticesinde TFF Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin yeni yerini açıkladı. Buna göre; Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır. — TFF (@TFF_Org) February 21, 2024

Süper Kupa Finali hangi kanalda?

Süper Kupa Final karşılaşması ATV ya da A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.