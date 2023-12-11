Süper Kupa finali, yılbaşı ve umre birleşti: İsteyen Kabe’de forma giyebilecek

Suudi Arabistan’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray final maçı, umre ve yılbaşı birleştirildi; isteyenler yılbaşında formasını giyip, Kabe’yi tavaf edebilecek.

Hac ve umre turları düzenleyen firmanın patronu Erkan Aydın, başlattığı kampanyada yılbaşı, final maçı ve umre ibadetini birleştirdi. Ekonomim yazarı Vahap Munyar’a konuşan Aydın, turun detaylarını şöyle anlattı: “27-28 Aralık’ta Medine’de olacağız. 29 Aralık’ta doğrudan umre yapacak olan misafirlerimiz hızlı trenle Mekke’ye geçecek. Maç izleyecek misafirlerimiz iç hat uçuşu ile Riyad’a transfer edilecek. Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa karşılaşması sonrası 02.30’da Cidde’ye geçeceğiz. Orada ihrama girip inşallah umre yapacağız. Daha önceki ‘Yılbaşı umreleri’nde olduğu gibi inşallah tesbih namazı kılıp dualar edeceğiz. 2024 yılına inşallah yine Kabe’yi tavafla gireceğiz.”

2024 yılında formalarıyla tavafa çıkacaklarını da anlatan Aydın, “Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı konuklarımız bir arada olacak. İsteyen uçağa formasıyla binecek. Resmi umre görevi tamamlandıktan sonra 31 Aralık 2023 gecesi saat 00.00’da başlayacak yeni yıla giriş tavafında da isteyen formasını giyebilecek” dedi.