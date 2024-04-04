Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

7 Nisan'da Gaatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.