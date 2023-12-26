Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu.

Güncel 26.12.2023 12:57 Giriş: 26.12.2023 12:57

Güncelleme: 26.12.2023 13:03 Kaynak: Haber Merkezi

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Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu. Suudi Arabistan'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Asistan hakem olarak ise Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu yer alacak. Riyad'da oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek