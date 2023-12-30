Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season'dan açıklama

Süper Kupa maçının organizatörü Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmama kararı aldığı maçla ilgili açıklama yaptı. Şirket maç iptalinden takımları sorumlu tuttu. Açıklamada, "Anlaşmaya rağmen iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı sonrası, Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama geldi.

Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle takımlar maça çıkmama kararı aldı ve mücadele iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'ın yaklaşımı Türkiye'de büyük bir tepkiye yol açtı. İki kulüp kafilesi, Suudi yetkililerin zorluk çıkarmasına rağmen Arabistan'dan ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Karşılaşmanın organizatörü olan Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season, maçın iptal edilmesiyle ilgili ilişkin yazılı bir açıklama yaparak takımları sorumlu tuttu. Şirketten yapılan çıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan toplantılarda, karşılaşmanın 'spor kapsamı dışında kalan herhangi bir slogan olmaksızın' oynanması, uluslararası yönetmelikler ve düzenlemelere uyulması gerekliliğinin vurgulandığı belirtildi.

Riyadh Season'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır.

Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri...

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık.

Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."