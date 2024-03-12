Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacak Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yurttaşlar için bağışlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede yurttaşlara bağışlanacağını açıkladı.

7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacak karşılaşma için alınan bağış kararının, iki kulübün ortak görüşüyle alındığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, Mustafa Kemal Atatürk pankartına izin verilmemesi nedeniyle krize dönüşmüş ve kupa finali ileri bir tarihe ertelenmişti.