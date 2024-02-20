Süper Lig, Avrupa zarar şampiyonu

UEFA raporuna göre Süper Lig, en fazla takımın (18) net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu oldu. Ligin "Dört Büyükler"i de Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldı.

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Trendyol Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu.

Süper Lig, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sayısına sahip.

Raporda paylaşılan son verilere göre, Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon avro net öz sermaye zararına ulaştı.

Süper Lig, en fazla takımın (18) net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu olarak gösterildi.

Ayrıca, raporda açıklanan verilere göre Süper Lig, takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi.

Süper Lig ekipleri, 157 milyon avroluk kadro maliyetiyle ise 11. sırada yer aldı.

EN KÖTÜLER ARASINDA

Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe de finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldı.

Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon avro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon avro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon avro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon avro zararla 7. sırada gösterildi.

UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı.