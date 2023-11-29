Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor
  • 29.11.2023 17:36
  • Giriş: 29.11.2023 17:36
  • Güncelleme: 29.11.2023 17:40
Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 ARALIK CUMA

20.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 ARALIK PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek

BirGün'e Abone Ol

 

 

 