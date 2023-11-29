Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 ARALIK CUMA
20.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 ARALIK PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek