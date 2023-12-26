Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı belli oldu

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ertelenen 16. hafta müsabakalarının oynanacağı tarihleri duyurdu.

Federasyon, Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrasında Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğraması sebebiyle ertelenen karşılaşmalar ile 19 ve 20. hafta programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:

16. HAFTA

9 Ocak Salı

17.00 Pendikspor-Antalyaspor (Pendik)

17.00 Alanyaspor-Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba

17.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

19. HAFTA

5 Ocak Cuma

17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 Ocak Cumartesi

13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

7 Ocak Pazar

13.30 Kayserispor-Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)

20.HAFTA

13 Ocak Cumartesi

13.30 Hatayspor-Pendikspor (Mersin)

13.30 Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor-Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)