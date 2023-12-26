Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı belli oldu
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ertelenen 16. hafta müsabakalarının oynanacağı tarihleri duyurdu.
Federasyon, Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrasında Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğraması sebebiyle ertelenen karşılaşmalar ile 19 ve 20. hafta programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:
16. HAFTA
9 Ocak Salı
17.00 Pendikspor-Antalyaspor (Pendik)
17.00 Alanyaspor-Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Çarşamba
17.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
19. HAFTA
5 Ocak Cuma
17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
6 Ocak Cumartesi
13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
7 Ocak Pazar
13.30 Kayserispor-Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)
20.HAFTA
13 Ocak Cumartesi
13.30 Hatayspor-Pendikspor (Mersin)
13.30 Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)
14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor-Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)