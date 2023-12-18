Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

MHK, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Aralık Salı

• 17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

• 20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

• 20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba

• 17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

• 20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

• 20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe

• 17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

• 17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

• 20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

• 20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen