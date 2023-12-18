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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

MHK, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor
  • 18.12.2023 12:16
  • Giriş: 18.12.2023 12:16
  • Güncelleme: 18.12.2023 12:18
Kaynak: AA
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Aralık Salı

• 17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

• 20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

• 20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba

• 17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

• 20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

• 20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe

• 17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

• 17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

• 20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

• 20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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