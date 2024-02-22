Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihi açıklandı

TFF, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024'te başlayacağını açıkladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlayacağı tarihe ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada kararın yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, TFF 3. Lig'in başlangıç ve sezon planlamalarına ilişkin detayların daha soran ilan edileceği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır."