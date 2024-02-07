Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı açıklandı
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in yeni hafta programını açıkladı.
Süper Lig'de 26'ncı maçları 16,17,18 ve 19 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde 26. hafta müsabakalarının programı şöyle:
16 Şubat Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Hatayspor-Sivasspor (Mersin)
19.00 Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
18 Şubat Pazar:
13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)
16.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Kalyon)
16.00 Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Konyaspor (Tüpraş)