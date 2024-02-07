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Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

Spor
  • 07.02.2024 15:48
  • Giriş: 07.02.2024 15:48
  • Güncelleme: 07.02.2024 15:56
Kaynak: AA
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı açıklandı
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in yeni hafta programını açıkladı. 

Süper Lig'de 26'ncı maçları 16,17,18 ve 19 Şubat tarihlerinde oynanacak.  

Ligde 26. hafta müsabakalarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Hatayspor-Sivasspor (Mersin)

19.00 Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Kalyon)

16.00 Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Konyaspor (Tüpraş)

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