Süper Lig'de 26'ncı hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 26. haftada görev yapacak hakemler ve yardımcıları açıklandı.
Süper Lig'in 26. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiğini açıkladı.
Buna göre Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasında Arda Kardeşler, Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinde Ali Şansalan, Beşiktaş-Konyaspor müsabakasında Tugay Kaan Numanoğlu ve Pendikspor-Trabzonspor eşleşmesinde Halil Umut Meler görev yapacak.
Süper Lig'de 26'ncı haftanın hakemleri şöyle:
Yarın (16 Şubat Cuma):
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen
16.00 Hatayspor-Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
18 Şubat Pazar:
13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
16.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Başakşehir-Kayserispor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu