Süper Lig'de 26'ncı hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 26. haftada görev yapacak hakemler ve yardımcıları açıklandı.

Süper Lig'in 26. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiğini açıkladı.

Buna göre Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasında Arda Kardeşler, Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinde Ali Şansalan, Beşiktaş-Konyaspor müsabakasında Tugay Kaan Numanoğlu ve Pendikspor-Trabzonspor eşleşmesinde Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'de 26'ncı haftanın hakemleri şöyle:

Yarın (16 Şubat Cuma):

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen

16.00 Hatayspor-Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar:

13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Başakşehir-Kayserispor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu