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Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

Spor
  • 07.03.2024 15:29
  • Giriş: 07.03.2024 15:29
  • Güncelleme: 07.03.2024 15:35
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini açıkladı.

Lig'de 29. hafta yarın (8 Mart Cuma) oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Lig'de 29'uncu haftada oynanacak Galatasaray-Rizespor karşılaşmasında Bahattin Şimşek, Trabzonspor-Fatih Karagümrük eşleşmesinde Zorbay Küçük, Fenerbahçe-Pendikspor mücadelesinde Kadir Sağlam ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya görev Süper Lig'in 29. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 Mart Cuma (yarın)

20.00:Galatasaray-Rizespor | Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi

13.30: Sivasspor-Alanyaspor | Ali Şansalan
16.00: Konyaspor-Adana Demirspor | Volkan Bayarslan
19.00: Trabzonspor-Fatih Karagümrük | Zorbay Küçük
19.00 Başakşehir-Antalyaspor | Mert Güzenge

10 Mart Pazar

13.30: Kayserispor-Hatayspor | Halil Umut Meler
16.00: İstanbulspor-Kasımpaşa | Çağdaş Altay
16.00: Samsunspor-Ankaragücü | Ümit Öztürk 
19.00: Fenerbahçe-Pendikspor | Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş | Arda Kardeşler

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