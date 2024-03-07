Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
TFF, Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini açıkladı.
Lig'de 29. hafta yarın (8 Mart Cuma) oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Lig'de 29'uncu haftada oynanacak Galatasaray-Rizespor karşılaşmasında Bahattin Şimşek, Trabzonspor-Fatih Karagümrük eşleşmesinde Zorbay Küçük, Fenerbahçe-Pendikspor mücadelesinde Kadir Sağlam ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya görev Süper Lig'in 29. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Mart Cuma (yarın)
20.00:Galatasaray-Rizespor | Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
13.30: Sivasspor-Alanyaspor | Ali Şansalan
16.00: Konyaspor-Adana Demirspor | Volkan Bayarslan
19.00: Trabzonspor-Fatih Karagümrük | Zorbay Küçük
19.00 Başakşehir-Antalyaspor | Mert Güzenge
10 Mart Pazar
13.30: Kayserispor-Hatayspor | Halil Umut Meler
16.00: İstanbulspor-Kasımpaşa | Çağdaş Altay
16.00: Samsunspor-Ankaragücü | Ümit Öztürk
19.00: Fenerbahçe-Pendikspor | Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş | Arda Kardeşler